В России обновляются правила хранения персональных данных: Что изменится с 1 июля

Согласно российскому законодательству, к персональным данным относится широкий спектр информации о гражданине. Прежде всего это базовые идентификационные данные: фамилия, имя и отчество в сочетании с другими сведениями — электронной почтой, номером телефона или паспортными данными. К персональным данным закон относит также паспортные данные и контакты, но и IP-адреса, геолокацию, биометрию, а также информацию о доходах и семейном положении.