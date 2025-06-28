Экс-прокурор Прикамья выиграл суд о продаже земли в 24 раза дешевле кадастровой стоимости

Александр Кондалов в 2000—2008 годах занимал должность сначала прокурора Пермской области, а затем и Пермского края. Затем с 2009 по 2017 год возглавлял управление Ростехнадзора. В 2019 году Ленинский суд Перми признал его виновным в превышении должностных полномочий. Александра Кондалова заочно приговорили к штрафу в 80 тыс. руб. и освободили от наказания в связи с амнистией. Как установили следователи УФСБ, на посту руководителя управления Ростехнадзора он подписал свидетельства о регистрации особо опасных производственных объектов (ОПО) одной из крупных нефтедобывающих компаний, в которых содержались заведомо ложные сведения по снижению класса опасности ОПО. Это привело к снижению затрат на их содержание, а также к уменьшению отчислений в бюджет на сумму около 100 млн руб. Кроме того, снижение класса опасности создало предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций и происшествий на указанных объектах.