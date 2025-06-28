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В Омскую область за два с половиной года прибыло почти 170 тысяч иностранцев

Масштабная миграция зафиксирована в Омской области за последние два с половиной года.

Источник: AP 2024

По данным УМВД России по региону, общее количество прибывших иностранных граждан составило 169 909 человек, сообщают NGS55.

Лидером по числу прибывших стал Казахстан — из этой страны приехало 71 021 человек. На втором месте находится Узбекистан с показателем 46 466 человек. Значительное количество мигрантов также прибыло из:

Таджикистана — 17 542 человека.

Киргизии — 11 014 человек.

Китая — 7 813 человек.

Армении — 5 136 человек.

Азербайджана — 3 990 человек.

Среди других стран-доноров отмечены Беларусь, Турция, Германия и Индия, хотя количество прибывших оттуда граждан существенно меньше.

Основные причины переезда в Омскую область — поиск работы и получение образования в местных вузах и колледжах. Также часть иностранцев приезжает по личным обстоятельствам.

Меры контроля за миграционной ситуацией остаются строгими. По данным УМВД, в 2023 году было депортировано 86 иностранных граждан, в 2024 году — 165 человек, а за первую половину 2025 года — 43 человека.

Ситуация с миграцией находится под постоянным контролем правоохранительных органов региона, что позволяет поддерживать необходимый уровень безопасности и правопорядка.