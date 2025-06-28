Щитовидку размером с кулак удалили хирурги в Хабаровске

Как пояснили в больнице, подобное заболевание чаще всего развивается у женщин в возрасте от 30 до 50 лет. Это аутоиммунное заболевание: организм ошибочно атакует собственную щитовидку, разрушая её ткани. Возникает гипотиреоз — состояние, при котором снижается уровень гормонов. Пациенты при этом жалуются на усталость, сухость кожи, набор веса. Диагностика требует комплексного обследования: УЗИ, анализов крови и консультации врача-эндокринолога.