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Выпускники из Беларуси примут участие в празднике «Алые паруса»

МИНСК, 28 июн — Sputnik. Традиционный праздник выпускников школ «Алые паруса» пройдет в субботу в Санкт-Петербурге, участие в нем примет в том числе молодежь из Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Концерт на Дворцовой площади начнется в 22:00 и продлится 2 часа 40 минут. Его ведущими будут Дмитрий Хрусталев и Дарья Блохина.

В этом году главной темой праздничного вечера станет победа добра над злом. В концертных номерах найдет отражение важная веха советской истории — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Перед выпускниками выступят звезды российской и белорусской эстрады — Надежда Кадышева, «Иванушки International», Зара, Bearwolf, The Hatters, группа «5УТРА», «Агата Кристи» и другие.

Отдельный номер будет посвящен самой трагической странице истории города — блокаде Ленинграда. Он станет своеобразным эпилогом и подведением итогов.

После полуночи в акватории Невы начнется водно-пиротехническое шоу с участием главного символа праздника — белоснежного брига «Россия» под алыми парусами.

В этом году в мероприятии примут участие более 500 ребят из дружественных России стран — Беларуси, Кубы, Венесуэлы, Абхазии, Вьетнама, Кыргызстана и Узбекистана.