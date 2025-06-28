Выпускники из Беларуси примут участие в празднике «Алые паруса»

Концерт на Дворцовой площади начнется в 22:00 и продлится 2 часа 40 минут. Его ведущими будут Дмитрий Хрусталев и Дарья Блохина.
В этом году главной темой праздничного вечера станет победа добра над злом. В концертных номерах найдет отражение важная веха советской истории — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Перед выпускниками выступят звезды российской и белорусской эстрады — Надежда Кадышева, «Иванушки International», Зара, Bearwolf, The Hatters, группа «5УТРА», «Агата Кристи» и другие.
Отдельный номер будет посвящен самой трагической странице истории города — блокаде Ленинграда. Он станет своеобразным эпилогом и подведением итогов.
После полуночи в акватории Невы начнется водно-пиротехническое шоу с участием главного символа праздника — белоснежного брига «Россия» под алыми парусами.
В этом году в мероприятии примут участие более 500 ребят из дружественных России стран — Беларуси, Кубы, Венесуэлы, Абхазии, Вьетнама, Кыргызстана и Узбекистана.