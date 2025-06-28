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Программа Дня города в Новосибирске: парад, концерты и зарядка

Основные мероприятия развернутся на Михайловской набережной, в центральных парках и на Красном проспекте.

Источник: Сиб.фм

Празднование Дня города в Новосибирске состоится 29 июня. Основные мероприятия развернутся на Михайловской набережной, в центральных парках и на Красном проспекте.

В 10:00 утро начнётся с массовой зарядки с участием титулованных спортсменов. В течение дня горожан ожидают спортивные турниры, включая уличный баскетбол и забеги с препятствиями.

В 12:00 на набережной стартует концертная программа — на сцену выйдет Анна Трубецкая, а завершит вечер выступление певицы Тоси Чайкиной.

В 13:00 по Красному проспекту пройдёт парад городской техники: зрители увидят более 60 машин — от ретроавтомобилей до современной спецтехники.

Местные творческие коллективы выступят в парках города. В сквере «Тринадцатый трамвай» в 14:00 состоится торжественная передача городу исторического трамвайного вагона.