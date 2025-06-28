Журнал «Шанс» завершил свою работу в Красноярске

27 июня в Красноярске вышел последний номер известного журнала «Шанс», который прекратил свое существование после 23 лет успешной деятельности.
Первый выпуск издания увидел свет 28 июня 2000 года. За время своего существования журнал выпустил 1145 номеров и стал одним из ведущих печатных СМИ региона, освещая жизнь звезд и предлагая читателям полезные советы. Еженедельный тираж составлял 170 000 экземпляров\.
«Шанс» вызывал у аудитории как любовь, так и критику. Читатели с нетерпением ждали новых выпусков, но порой выражали недовольство отсутствием журнала в своих почтовых ящиках. За почти четверть века существования «Шанса» не было равнодушных к его работе, отмечает редакция в прощальном обращении.
Причиной закрытия издания стали высокие цены на типографские услуги и усиливающаяся конкуренция со стороны интернет-ресурсов. Редакция заявила, что переход в онлайн\-формат не планируется — «Шанс» закрылся навсегда.