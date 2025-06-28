Журнал «Шанс» завершил свою работу в Красноярске

«Шанс» вызывал у аудитории как любовь, так и критику. Читатели с нетерпением ждали новых выпусков, но порой выражали недовольство отсутствием журнала в своих почтовых ящиках. За почти четверть века существования «Шанса» не было равнодушных к его работе, отмечает редакция в прощальном обращении.