Минчанка отсудила 14 тысяч рублей за некачественное протезирование зубов

Все процедуры и работы были выполнены, однако женщина неоднократно обращалась к ответчику с жалобами на дискомфорт в полости рта. Через некоторое время она направила претензию о расторжении договора в части оказания услуг по протезированию и возврате уплаченной суммы. Однако медицинский центр в этом ей отказал.