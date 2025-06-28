Минчанка отсудила 14 тысяч рублей за некачественное протезирование зубов

Суд советского района города Минска встал на сторону истицы, которая подала в инстанцию иск по факту некачественного протезирования зубов.
В декабре 2021 года истица заключила с ответчиком (медцентром, оказывающем стоматологические услуги) договор на оказание платных медицинских услуг по лечению, имплантации и протезированию.
За весь комплекс оказанных услуг она оплатила 24 365,78 рубля, в том числе за протезирование — BYN 14 154,88.
Все процедуры и работы были выполнены, однако женщина неоднократно обращалась к ответчику с жалобами на дискомфорт в полости рта. Через некоторое время она направила претензию о расторжении договора в части оказания услуг по протезированию и возврате уплаченной суммы. Однако медицинский центр в этом ей отказал.
Тогда пациента обратилась в Белорусское общество защиты потребителе, которое в июне 2024 года обратилось в ее интересах в суд.
Суд решил расторгнуть заключенный сторонами договор в части выполнения работ по протезированию. Также в пользу истицы решено взыскать с ответчика-медцентра сумму, уплаченную по договору в размере BYN 8526,71, компенсацию морального вреда в размере BYN 1000, неустойку в размере 4812,66 рублей, а всего — 14 339,37 BYN.
В пользу общества защиты потребителей взысканы расходы на защиту прав истицы в размере 3067 рублей. Ответчику следует оплатить также госпошлину и штраф. Истицу, в свою очередь, суд обязал возвратить ответчику за его счет зубные протезы после полного погашения взысканных сумм.
Ответчик обжаловал решений суда, подав апелляционную жалобу. Судебная коллегия Минского городского суда оставила решение без изменения, оно уже вступило в законную силу.
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