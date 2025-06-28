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Губернатор Пермского края поздравил молодежь с праздником

Особое внимание он обратил на важную роль молодых людей в развитии Прикамья.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обратился к жителям региона с поздравлениями ко Дню молодежи. Особое внимание он обратил на важную роль молодых людей в развитии Прикамья.

«Этот день — для тех, кто только начинает взрослую жизнь, учится, работает, пробует силы в бизнесе и ставит перед собой высокие цели. Вы — двигатели перемен, благодаря вам регион живет идеями и новыми инициативами», — говорится в обращении.

Он подчеркнул, что успехи молодежи в науке, спорте, творчестве и предпринимательстве вызывают гордость. «Вы — наша главная ценность. Вместе мы идем вперед к яркому будущему Пермского края», — отметил губернатор.