В Госдуме раскрыли способ оживления YouTube: Что нужно сделать

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что видеохостинг YouTube в России постепенно деградирует с технологической точки зрения. По его словам, для восстановления полноценной работы сервиса компании Google необходимо выполнить три условия: выплатить все штрафы, возобновить деятельность в России и провести модернизацию своей CDN-сети.