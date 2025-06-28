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В Госдуме раскрыли способ оживления YouTube: Что нужно сделать

Горелкин: Для оживления YouTube в России компания Google должна заплатить штрафы.

Источник: Комсомольская правда

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что видеохостинг YouTube в России постепенно деградирует с технологической точки зрения. По его словам, для восстановления полноценной работы сервиса компании Google необходимо выполнить три условия: выплатить все штрафы, возобновить деятельность в России и провести модернизацию своей CDN-сети.

Депутат отметил, что трафик YouTube в России уже сократился примерно на треть и продолжает снижаться. Это создало уникальные возможности для развития отечественных аналогов видеохостинга.

«И я надеюсь, что наши видеохостинги воспользуются этим неожиданным подарком… Все-таки кто-то из них сможет конкурировать не среди локальных игроков, а навяжет конкуренцию американской доминанте, американскому монополисту», — подчеркнул Горелкин в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, между тем, призвала полностью запретить использование YouTube. По ее словам, сервис — площадка негативного контента.

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