Актрису сериала «Твин Пикс» Ребекку Дель Рио нашли мертвой

Американская певица и актриса Ребекка Дель Рио скончалась в возрасте 57 лет. Как сообщает Variety, артистку нашли мертвой в ее доме в Лос-Анджелесе.
Причина смерти пока не уточняется. Дель Рио стала известной благодаря роли певицы в фильме Дэвида Линча «Малхолланд Драйв» и продолжала активно выступать до последних дней, передает издание.
Зрителям она также запомнилась участием в сериале «Твин Пикс: Возвращение», где появилась вместе с Моби в сцене в придорожном кафе. В последние годы артистка гастролировала с оркестром Red Room, исполняя музыку из «Твин Пикса».
Менее чем за две недели до смерти Ребекка Дель Рио выступила на благотворительном концерте, посвященном культовой ленте «Малхолланд Драйв».
Певица родилась 10 июля 1967 года в Калифорнии. Начинала карьеру в Сан-Диего, после чего перебралась в Лос-Анджелес. В 1986 году у нее родился сын Филлип, который скончался в 2009 году в возрасте 23 лет.