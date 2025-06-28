Обнаруженные во льдах Антарктиды странные сигналы озадачили: противоречат законам физики

Нейтрино могут проходить сквозь большое количество вещества, но не через всю Землю, — говорит Ванденбруке. «Ожидается, что они прибудут чуть ниже горизонта, где не так много Земли, чтобы их можно было поглотить, — рассказывает он. — Аномальные явления в системе ANITA интригуют, потому что они, по-видимому, происходят из-за горизонта, поэтому нейтрино должны были бы пройти через большую часть Земли. Согласно стандартной модели физики элементарных частиц, это невозможно».