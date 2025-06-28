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Коц призвал учредить особый знак отличия для участников операции «Поток»

Военкор отметил, что каждый боец, прошедший через трубу, — герой.

Источник: Аргументы и факты

Военный корреспондент Александр Коц призвал учредить особый знак отличия для участников операции «Поток». С таким предложением он выступил в своем Telegram-канале.

«Каждый, кто прошел через трубу, — герой. И “вэшник”, и контрактник, и доброволец. Считаю правильным учредить особый знак отличия за участие в операции, которым должны быть награждены все, кто прошел через трубу», — подчеркнул Коц.

При этом военкор опроверг информацию о том, что военнослужащих, принявших участие в этой уникальной военной операции, не наградили. Коц заявил, что лично знает людей, получивших ордена Мужества. По его словам, награжденных много.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что большая часть участников операции «Поток» вернулась в строй.

Также сообщалось, что бригаде ВДВ вручили ордена Суворова и Жукова за участие в операции «Поток».