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Сегодня в Башкирии запрещено продавать алкоголь в магазинах

В Башкирии 28 июня действует запрет на продажу алкоголя в магазинах.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 28 июня, в Башкирии действует запрет на продажу алкоголя. Это связано с празднованием Дня молодежи.

Однодневный «сухой закон» не коснется ресторанов и кафе. Они продолжат свою работу в обычном формате.

Следующая безалкогольная дата, которая законодательно установлена в Башкирии, — День знаний — 1 сентября. В республике продажа спиртного в магазинах также запрещена в дни «Последнего звонка», сабантуев (локально — в зависимости от района, где проводится праздник), а также на части новогодних каникул.

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