Сегодня в Башкирии запрещено продавать алкоголь в магазинах

Следующая безалкогольная дата, которая законодательно установлена в Башкирии, — День знаний — 1 сентября. В республике продажа спиртного в магазинах также запрещена в дни «Последнего звонка», сабантуев (локально — в зависимости от района, где проводится праздник), а также на части новогодних каникул.