Ученые удивились неожиданной опасности пива из стеклянных бутылок

Исследователи осмотрели стеклянные бутылки и обнаружили небольшие царапины на крышках, которые, вероятно, образовались из-за трения между крышками при хранении, пишет Daily Mail. Для воды, как обычной, так и газированной, количество микропластика во всех случаях было относительно низким и составляло от 4,5 частиц на литр в стеклянных бутылках до 1,6 частиц в пластиковых. Любители вина также будут рады узнать, что в вине содержится мало микропластика — даже в стеклянных бутылках с крышками. Однако в безалкогольных напитках содержится около 30 частиц микропластиков на литр, в то время как в лимонаде — 40 частиц микропластиков на литр. Больше всего нарушителей было в пиве, где на литр приходилось целых 60 частиц микропластиков.