Ученые удивились неожиданной опасности пива из стеклянных бутылок

Ученые настоятельно рекомендуют не употреблять бутылочное пиво, поскольку они обнаружили, что в одной стеклянной бутылке содержится в 50 раз больше опасных микропластиков, чем в пластиковой бутылке!
Лето — то время, когда многие страждующие с нетерпением ожидают возможности выпить холодного пива на солнышке. Но новое исследование, возможно, заставит вас дважды подумать, прежде чем брать любимую бутылку с пенным напитком, пишет Daily Mail.
Ученые из французского агентства по безопасности пищевых продуктов ANSES обнаружили, что напитки, продаваемые в стеклянных бутылках, включая воду, пиво и вино, содержат больше микропластика, чем в пластиковых бутылках. Первоначально исследователи были озадачены этим открытием. Однако вскоре они выяснили, что частицы микропластика попадают в напитки через краску на внешней стороне бутылок.
«Мы ожидали противоположного результата», — рассказала агентству AFP Иселин Шаиб, проводившая исследование. «Затем мы заметили, что частицы стекла, выделяющиеся из образцов, имеют ту же форму, цвет и полимерный состав, а значит, тот же пластик, что и краска на внешней стороне крышек, которыми закрываются стеклянные бутылки».
Вызывает тревогу тот факт, что долгосрочное воздействие этих микропластиков на здоровье человека остается неясным.
Для проведения исследования команда решила оценить уровень содержания микропластика в различных популярных напитках, продаваемых во Франции. Проведенный ими анализ показал, что в стеклянных бутылках с безалкогольными напитками, лимонадом, чаем со льдом и пивом в среднем содержится около 100 частиц микропластика на литр.
Это оказалось гораздо выше, чем в пластиковых бутылках или металлических банках — в 5−50 раз, отмечает издание.
Исследователи осмотрели стеклянные бутылки и обнаружили небольшие царапины на крышках, которые, вероятно, образовались из-за трения между крышками при хранении, пишет Daily Mail. Для воды, как обычной, так и газированной, количество микропластика во всех случаях было относительно низким и составляло от 4,5 частиц на литр в стеклянных бутылках до 1,6 частиц в пластиковых. Любители вина также будут рады узнать, что в вине содержится мало микропластика — даже в стеклянных бутылках с крышками. Однако в безалкогольных напитках содержится около 30 частиц микропластиков на литр, в то время как в лимонаде — 40 частиц микропластиков на литр. Больше всего нарушителей было в пиве, где на литр приходилось целых 60 частиц микропластиков.
На данный момент исследователи не знают, представляют ли эти микропластики опасность для здоровья. Однако исследователи все больше обеспокоены способностью таких частиц проникать в клетки, вызывая изменения в их функционировании, особенно при взаимодействии с органами у детей и вызывая серьезные изменения во взрослой жизни.
Появляется все больше доказательств того, что пластмасса может играть ключевую роль в возникновении рака на ранних стадиях, когда здоровые клетки становятся злокачественными, напоминает Daily Mail. В прошлом году исследование показало, что раковые клетки в кишечнике распространяются ускоренными темпами после контакта с микропластиком.
Эксперты также забили тревогу по поводу потенциальной связи между микропластиком и репродуктивным здоровьем. В июне ученые предупредили, что обнаружили крошечные частицы пластика в мужской сперме.
К счастью, исследователи говорят, что производители напитков могли бы легко уменьшить количество микропластика, выпадающего из крышек бутылок. В рамках исследования команда испытала метод очистки, включающий продувку колпачков воздухом, а затем промывку их водой и спиртом. Было установлено, что это позволяет снизить загрязнение микропластиком на 60%.