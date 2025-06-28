Названы психологические и эволюционные причины склонности к рискованным решениям

Недавние исследования показывают, что в состоянии стресса люди склонны идти на более рискованные шаги, и это связано с изменениями в восприятии потерь и выгод. Американские ученые обнаружили, что стресс снижает так называемое «неприятие потерь» — склонность человека сильнее переживать возможные потери, чем радоваться потенциальным приобретениям. Это означает, что боль от потери, например, 100 долларов, ощущается сильнее, чем удовольствие от их выигрыша.
В рамках исследования 147 участников подвергались стрессовым ситуациям и затем принимали гипотетические финансовые решения. Участников просили выбрать между различными вариантами, связанными с риском и вознаграждением. Анализ решений проводился с помощью теории кумулятивной перспективы — модели, которая учитывает четыре ключевых фактора, влияющих на выбор: неприятие потерь, неприятие риска, случайность (стохастичность) и искажение вероятностей.
Исследование показало, что под воздействием стресса участники становились более склонными к риску, особенно в ситуациях, связанных с возможными потерями. В то же время женщины в стрессовых условиях лучше предсказывали исход своих решений, тогда как мужчины лучше понимали последствия. Это говорит о том, что стресс по-разному влияет на мужчин и женщин, что важно учитывать при анализе поведения в экстремальных ситуациях.
Объяснение этого феномена лежит в области эволюционной психологии. Автор исследования Грант Шилдс отмечает: «Если вы — организм, на которого кто-то охотится или преследует, то логично принимать рискованные решения, чтобы повысить шансы на выживание». В условиях опасности или угрозы, инстинкт подталкивает к тому, чтобы идти на риск, даже если это кажется опасным или нерациональным в спокойной обстановке.
Это эволюционное поведение помогало предкам выживать в опасных условиях, когда отказ от риска мог означать смерть или потерю ресурсов. В современном мире, однако, такие стратегии могут приводить к нежелательным последствиям, например, к финансовым потерям или опасным поступкам.
Понимание того, как стресс влияет на принятие решений, важно для различных сфер жизни — от финансовых рынков до личных отношений и профессиональной деятельности. Например, в кризисных ситуациях люди могут принимать необдуманные решения, рискуя больше, чем обычно, что может привести к серьезным последствиям.
«Для руководителей, инвесторов и специалистов по управлению рисками важно учитывать психологическое состояние своих команд и клиентов. В условиях высокого стресса рекомендуется избегать принятия важных решений или, по крайней мере, тщательно их анализировать», — отмечают исследователи.