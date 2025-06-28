Названы психологические и эволюционные причины склонности к рискованным решениям

Исследование показало, что под воздействием стресса участники становились более склонными к риску, особенно в ситуациях, связанных с возможными потерями. В то же время женщины в стрессовых условиях лучше предсказывали исход своих решений, тогда как мужчины лучше понимали последствия. Это говорит о том, что стресс по-разному влияет на мужчин и женщин, что важно учитывать при анализе поведения в экстремальных ситуациях.