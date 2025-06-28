У берегов Мексики засекли подводную лодку с 3,5 тонны кокаина

ВМС Мексики у берегов Герреро обнаружили субмарину, перевозившую 3,5 тонны кокаина. Информация об этом инциденте появилась на официальном сайте военно-морского ведомства страны.
В операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков принимали участие сотрудники генеральной прокуратуры, Национальной гвардии, министерства обороны и Секретариата безопасности и защиты граждан Мексики.
На борту перехваченной моряками подводной лодки находились три члена экипажа. Все они были арестованы и переданы органам правопорядка.
Мексиканские наркокартели уже давно используют для транспортировки наркотиков самодельные полупогружные суда, по габаритам сравнимые с грузовиками. Как правило, глубина погружения таких лодок не превышает 4−5 метров. В 2025 году мексиканские силовики изъяли 44,8 тонны кокаина в ходе патрулирования морских территорий.
Ранее сообщалось, что муку с наркотиками отправили в сектор Газа вместе с гуманитарной помощью.