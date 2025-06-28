Новое исследование раскрыло связь между группой крови и риском раннего инсульта

В рамках масштабных генетических анализов ученые проанализировали данные около 17 тысяч пациентов, перенесших инсульт, и почти 600 тысяч контрольных участников без этого заболевания. Все участники были в возрасте от 18 до 59 лет, что позволило выявить связи, характерные для раннего начала инсульта. В результате было обнаружено, что у людей с генетической вариацией, определяющей группу крови A1, риск инсульта в возрасте до 60 лет на 16 процентов выше, чем у обладателей других групп крови. В то же время, у носителей гена, отвечающего за группу O1, риск был ниже на 12 процентов.