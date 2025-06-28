Новое исследование раскрыло связь между группой крови и риском раннего инсульта

В последние годы научное сообщество активно изучает влияние генетических факторов на развитие различных заболеваний, и одно из наиболее актуальных — инсульт. Недавние исследования выявили удивительную связь между группой крови и риском возникновения инсульта в молодом возрасте.
Все знаю о существовании четырех основных групп крови. Эти категории определяются наличием или отсутствием на поверхности красных кровяных телец специальных антигенов — агглютиногенов, которые играют важную роль в совместимости при переливании крови. Однако, современные исследования показывают, что эти антигены и связанные с ними гены могут оказывать влияние и на предрасположенность к сосудистым заболеваниям.
В рамках масштабных генетических анализов ученые проанализировали данные около 17 тысяч пациентов, перенесших инсульт, и почти 600 тысяч контрольных участников без этого заболевания. Все участники были в возрасте от 18 до 59 лет, что позволило выявить связи, характерные для раннего начала инсульта. В результате было обнаружено, что у людей с генетической вариацией, определяющей группу крови A1, риск инсульта в возрасте до 60 лет на 16 процентов выше, чем у обладателей других групп крови. В то же время, у носителей гена, отвечающего за группу O1, риск был ниже на 12 процентов.
Несмотря на очевидную статистическую связь, ученые пока не полностью понимают, почему именно группа крови A повышает риск инсульта. Сосудистый невролог Стивен Киттнер предполагает, что это связано с особенностями свертываемости крови. В частности, вариации в генах, отвечающих за группу крови, могут влиять на функции тромбоцитов, клетки, выстилающие кровеносные сосуды, а также на циркулирующие белки, участвующие в образовании тромбов.
«Эти факторы могут способствовать образованию тромбов, которые блокируют кровоток и вызывают инсульт. В случае с группой крови O, риск снижен, что подтверждает гипотезу о связи между генетическими особенностями и предрасположенностью к тромбообразованию», — считают специалисты.
Интересно, что исследование показало различия в механизмах инсульта у молодых и пожилых людей. У тех, кто перенес инсульт до 60 лет, риск, связанный с группой крови A, был более выражен. В то время как у пациентов старше 60 лет, влияние группы крови на риск становилось менее заметным. Это свидетельствует о том, что у молодых инсульты чаще связаны с тромбообразованием и свертывающими факторами, тогда как у пожилых — с атеросклерозом и накоплением жировых отложений.
Такие данные подчеркивают необходимость индивидуализированного подхода к профилактике: у молодых людей с группой крови A может быть целесообразно более внимательно следить за факторами свертываемости и проводить профилактические мероприятия.
Генетическая локализация, отвечающая за группу крови, находится в так называемом «локусе ABO». Этот участок генома связан не только с группой крови, но и с кальцификацией коронарных артерий, что ограничивает кровоток и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, вариации в этом гене связаны с повышенной склонностью к венозным тромбозам.
Несмотря на важность полученных данных, ученые подчеркивают, что влияние группы крови на риск инсульта — это лишь один из факторов. Влияние генетики в совокупности с образом жизни, уровнем холестерина, артериальным давлением и другими факторами определяет общий риск заболевания.
Также стоит учитывать, что большинство участников исследования были из Северной Америки, Европы, Японии, Пакистана и Австралии, а представители других этнических групп были менее представлены. Поэтому для более точных выводов необходимы дальнейшие исследования с более разнообразной выборкой.
На сегодняшний день, несмотря на выявленные связи, ученые не рекомендуют менять подходы к профилактике инсульта только на основе группы крови. Однако, знание о генетической предрасположенности может стать частью комплексной оценки риска и помочь врачам более точно определять группы пациентов, нуждающихся в усиленном контроле факторов риска.