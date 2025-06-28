Плохая новость для нервных пассажиров: изменение климата усилило турбулентность

Плохие новости для нервных авиапассажиров принесли ученые: из-за изменения климата турбулентность во время полетов может усилиться. Новые исследования обнаружили связь между «внезапными порывами ветра» и глобальным потеплением.
«Воздушных ям» опасается любой нервный путешественник во время дальнего авиаперелета, пишет Daily Mail. Но сильная турбулентность может стать еще сильнее — и виной тому изменение климата. Так считают профессора Лэнс Лесли и Милтон Спир из Технологического университета Сиднея, которые обнаружили связь между «внезапными порывами ветра» и глобальным потеплением.
Используя методы машинного обучения, ученые выяснили, что тепло и влага являются «ключевыми составляющими» опасных порывов ветра, известных как нисходящие потоки воздуха. Эти явления могут создавать помехи при взлете и посадке, заставляя самолеты опасно набирать или терять высоту. Основываясь на своих выводах, ученые призывают органы авиационной безопасности и авиакомпании быть «более бдительными при взлете и посадке в условиях глобального потепления».
«Наше исследование является одним из первых, в котором подробно описывается повышенный климатический риск для авиакомпаний, связанный с грозовыми микровзрывами, особенно во время взлета и посадки», — пояснили исследователи в статье для The Conversation. «Авиакомпаниям и органам безопасности полетов следует ожидать более сильных микровзрывов».
Полеты самолетами уже давно признаны безопасным видом транспорта, при этом уровень аварийности составляет всего 1,13 на миллион рейсов, напоминает Daily Mail. Однако в последние месяцы поступило несколько сообщений о том, что самолеты попадали в зону сильной турбулентности.
В марте пять пассажиров получили травмы в результате сильной турбулентности, которая вынудила рейс United Express совершить аварийную посадку в Техасе. Затем, в июне, девять человек получили ранения после того, как рейс авиакомпании Ryanair попал в зону сильной турбулентности, экипаж и пассажиры были в слезах, а самолет вынужден был совершить аварийную посадку.
До сих пор большинство исследований турбулентности было сосредоточено на опасностях на больших высотах, таких как турбулентность в чистом воздухе и нестабильность реактивного потока.
Напротив, было проведено меньше исследований, посвященных опасностям турбулентности, вызванной нисходящими потоками на более низких высотах.
В своем новом исследовании, опубликованном в журнале Climate, исследователи обратились к машинному обучению, чтобы определить климатические факторы, стоящие за этими спадами. Их результаты показали, что повышенная температура и влажность «создают проблемы для самолетов».
«Глобальное потепление увеличивает количество водяного пара в нижних слоях атмосферы», — объяснили авторы исследования. Это связано с тем, что повышение температуры на 1 позволяет атмосфере удерживать на 7% больше водяного пара. Дополнительная влага обычно поступает из близлежащих более теплых морей. Он испаряется с поверхности океана и питает облака. Повышенная температура и водяной пар способствуют усилению гроз.
По мнению экспертов, главной проблемой, связанной с грозами для самолетов, является риск опасных, быстрых изменений силы и направления ветра на малых высотах.
В частности, небольшие порывы ветра шириной всего в несколько километров, называемые «микровзрывами», могут вызвать резкие изменения скорости и направления ветра. Для невезучих пассажиров это приводит к турбулентности, которая «внезапно раскачивает самолет во всех направлениях».
Неудивительно, что небольшие самолеты особенно подвержены такому типу турбулентности на низкой высоте. «Небольшие самолеты на 4−50 пассажирских мест более уязвимы к сильным, даже экстремальным порывам ветра, вызванным грозовыми микровзрывами», — добавили эксперты.
Вызывает беспокойство тот факт, что по мере того, как температура по всему земному шару продолжает повышаться, микровзрывы будут только усиливаться, пишет Daily Mail.
«Потепление климата увеличивает содержание водяных паров в тропосфере от низкого до среднего уровня, которые обычно переносятся из регионов с высокой температурой поверхности моря, — добавили ученые в своем исследовании. — Следовательно, в будущем ожидается увеличение частоты и интенсивности разрушительных порывов ветра во время влажных гроз с микроразрывами».