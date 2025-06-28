Плохая новость для нервных пассажиров: изменение климата усилило турбулентность

В марте пять пассажиров получили травмы в результате сильной турбулентности, которая вынудила рейс United Express совершить аварийную посадку в Техасе. Затем, в июне, девять человек получили ранения после того, как рейс авиакомпании Ryanair попал в зону сильной турбулентности, экипаж и пассажиры были в слезах, а самолет вынужден был совершить аварийную посадку.