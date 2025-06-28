Когда специалисты мониторили социальные сети, заметили, что вблизи села Славянка Хасанского района заглох транспорт: произошло это 27 июня. При этом неизвестно, что стало причиной остановки и какой организаторы поездки изначально запланировали маршрут. Стражи порядка собираются проверить документы, оценить техническое состояние авто и законность такого «путешествия».
В прокуратуре Приморья заинтересовались поломкой автобуса с детьми
Сотрудники приморской прокуратуры выясняют, почему произошла аварийная остановка автобуса, который перевозил детей, сообщает пресс-служба ведомства.