Анатолия Быкова могут перевести в другую колонию

В настоящее время Быков отбывает наказание в ИК-9, расположенной в республике Карелия. Он подал ходатайство о переводе в колонию, находящуюся ближе к месту проживания его родственников. Однако, как сообщили представители Петрозаводского городского суда и ФСИН, в удовлетворении этого запроса было отказано. В ответ на это защита обратилась с жалобой в Верховный суд Карелии.