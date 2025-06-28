Анатолия Быкова могут перевести в другую колонию

Защитники красноярского бизнесмена Анатолия Быкова сообщили о положительном решении суда по его просьбе о переводе в другое исправительное учреждение.
В настоящее время Быков отбывает наказание в ИК-9, расположенной в республике Карелия. Он подал ходатайство о переводе в колонию, находящуюся ближе к месту проживания его родственников. Однако, как сообщили представители Петрозаводского городского суда и ФСИН, в удовлетворении этого запроса было отказано. В ответ на это защита обратилась с жалобой в Верховный суд Карелии.
«Верховный суд РФ постановил не отказывать Анатолию Быкову в переводе. В течение ближайшего месяца он будет этапирован из ИК-9 Республики Карелия», — отметили адвокаты.
Напомним, что краевой суд приговорил Анатолия Быкова к 20 годам колонии строгого режима за организацию заказных убийств и подстрекательство к ним в 1990-е и 2000-е годы.
Ранее рассказывали, что Анатолия Быкова обязали выплатить компенсацию за сорванное покушение.