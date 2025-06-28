На севере Омской области собрались задерживать безнадзорных коров

Жесткие меры к безнадзорным сельскохозяйственным животным и их владельцам собрались применять власти Усть-Ишимского района Омской области. С 1 июля в селе Усть-Ишим будут задерживаться все сельскохозяйственные животные, находящиеся вне пастбищ. Как сообщила администрация Усть-Ишимского района, делается это для обеспечения санитарного благополучия населения.
Каких именно сельхозживотных касается нововведение, в информации не уточняется, видимо, всех. Задержанных кров, хрюшек, овечек и лошадок будут доставлять в пункт временного размещения на территории района. Забрать их оттуда можно будет, предъявив доказательство права собственности на животное. Также на владельца будет составлен протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение порядка выпаса сельскохозяйственных животных» КоАП Омской области. По ней владельцу живности грозит штраф от 500 до 1000 рублей.
Если за три дня собственник Буренки не объявится, а идентифицировать коровенку не получится, животное перевезут еще дальше — в пункт временного размещения в Тевризе. После этого забрать скотинку селяне смогут только после того, как докажут право на нее в судебном порядке.