На севере Омской области собрались задерживать безнадзорных коров

Каких именно сельхозживотных касается нововведение, в информации не уточняется, видимо, всех. Задержанных кров, хрюшек, овечек и лошадок будут доставлять в пункт временного размещения на территории района. Забрать их оттуда можно будет, предъявив доказательство права собственности на животное. Также на владельца будет составлен протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение порядка выпаса сельскохозяйственных животных» КоАП Омской области. По ней владельцу живности грозит штраф от 500 до 1000 рублей.