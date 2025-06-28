МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила россиян с Днем молодежи, отметив, что в России обучению подрастающего поколения уделяется особое внимание.
День молодежи отмечается в России в субботу.
«Дорогие друзья, поздравляю с Днем молодежи! Обучению подрастающего поколения в России уделяется особое внимание», — написала она в своем Telegram-канале.
Глава ведомства напомнила, что в регионах открываются школы креативных индустрий, в которых дети с малых лет постигают азы творческих профессий. Любимова подчеркнула, что российские вузы и училища готовят тысячи специалистов, которые будут сохранять и приумножать богатое культурное наследие страны.
«Этот яркий праздник наполнен весельем и летним теплом. Миллионы невероятно талантливых ребят совсем скоро начнут делать свои первые шаги во взрослую жизнь, двигаться навстречу грядущим свершениям. А мы с радостью поддержим их начинания», — добавила она.
В конце Любимова пожелала молодым людям вдохновения и неиссякаемой энергии, а также веры в себя и свой успех.