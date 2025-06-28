Торговые сети продлили ряд популярных скидок сразу до конца 2025 года

Торговые сети продлили в Беларуси ряд популярных скидок сразу до конца 2025 года. Как сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, ведомство подписало с крупными торговыми сетями Беларуси (их общая доля в общем объеме розничного товарооборота около 60%) соглашение о продлении социальных скидок, которые предоставляются социально уязвимым категориям населения.
Действие скидок продлено до конца 2025 года. Среди подписавших соглашение — Белкопсоюз, «Евроопт», «Санта Ритейл», «Доброном» и прочие представители ретейла.
— С выгодой до 10% можно приобрести 29 групп товаров первой необходимости (к ним относятся хлеб, мука, овсяные хлопья, перловая крупа, макароны, говядина, свинина, тушки кур и цыплят, молоко, кефир, сметана, творог, яйца, овощи и др.), — сообщили в МАРТ.
Ранее мы писали о жуткой аварии, которая случилась по дороге в аэропорт Минска утром 28 июня: две женщины и две девочки, ехавшие на такси, погибли (далее).