Торговые сети продлили ряд популярных скидок сразу до конца 2025 года

Торговые сети продлили в Беларуси ряд популярных скидок сразу до конца 2025 года. Как сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, ведомство подписало с крупными торговыми сетями Беларуси (их общая доля в общем объеме розничного товарооборота около 60%) соглашение о продлении социальных скидок, которые предоставляются социально уязвимым категориям населения.