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«Жить будет!»: в Башкирии парень сорвался со скалы

В Башкирии 23-летний турист сорвался с Розовых скал.

Источник: Комсомольская правда

В Белорецком районе Башкирии между селами Ассы и Бриштамак 23-летний турист сорвался с Розовых скал. Об этом сообщили МЧС республики и глава Госкомитета по ЧС Кирилл Первов.

Инцидент произошел 27 июня. Мужчина приехал из Уфы и устроил себе одиночный поход. Поднявшись на Розовые скалы, он поскользнулся и сорвался вниз — переломал себе ноги и плечо. Мужчина стал кричать, и его услышала группа туристов. Они спустились к нему и вызвали спасателей. В ожидании экстренной службы пострадавшему оказали первую помощь — наложили повязки, согрели и поддерживали морально.

Прибывшие спасатели эвакуировали туриста на носилках и передали его бригаде скорой помощи.

— Жить будет! — передали в МЧС.

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