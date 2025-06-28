«Жить будет!»: в Башкирии парень сорвался со скалы

Инцидент произошел 27 июня. Мужчина приехал из Уфы и устроил себе одиночный поход. Поднявшись на Розовые скалы, он поскользнулся и сорвался вниз — переломал себе ноги и плечо. Мужчина стал кричать, и его услышала группа туристов. Они спустились к нему и вызвали спасателей. В ожидании экстренной службы пострадавшему оказали первую помощь — наложили повязки, согрели и поддерживали морально.