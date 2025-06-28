От ожога легких до отравления мозга: чем можно заболеть при работе с бытовой химией

Американские исследователи выяснили, что многие бытовые чистящие средства содержат вещества, которые при вдыхании вызывают отравление мозга. Это может привести к развитию рассеянного склероза в пожилом возрасте. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Андрея Кондрахина, чем еще можно заболеть, если работать с бытовой химией без защиты.
По его словам, бытовая химия обладает раздражающим действием для кожи. Чаще всего у людей, которые много работают с такими средствами, развивается контактный дерматит.
— Это заболевание связано с воспалительной и аллергической реакцией кожи. Оно возникает в результате попадания на открытые участки тела химических элементов. Но важно понимать, что это не происходит за один раз. Контактный дерматит возникает при регулярном применении бытовой химии, которая соприкасается с кожным покровом, например, на руках, — рассказал Кондрахин.
Специалист отметил, что любая бытовая химия проходит проверку на безопасность. Однако если превышать норму использования и не применять меры защиты, то могут развиться различные заболевания легких.
— У человека могут развиться хронический бронхит, бронхиальная астма или другие повреждения легких, вплоть до ожога. Если пренебрегать рекомендациями на этикетке средства, то могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем, — предупредил терапевт.
Он подчеркнул, что при работе с бытовой химией важно соблюдать меры безопасности и не пренебрегать инструкцией, чтобы не получить тяжелое отравление.
— Важно надевать маску или респиратор, перчатки, работать в хорошо проветриваемом помещении и не превышать допустимую норму средства, согласно инструкции. Также необходимо защищать глаза очками, чтобы средство не попало на слизистую оболочку и не повредило ее, — объяснил собеседник «ВМ».
Терапевт напомнил, что бытовую химию нельзя пить или пробовать на вкус. Она может сильно обжечь желудок или пищевод и привести к летальному исходу.
Ранее эксперты назвали простой рецепт эффективного средства от плесени в доме. Чтобы избавиться от грибка, можно не прибегать к сильнодействующим химикатам, а приготовить средство самостоятельно.