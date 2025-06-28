От ожога легких до отравления мозга: чем можно заболеть при работе с бытовой химией

— Это заболевание связано с воспалительной и аллергической реакцией кожи. Оно возникает в результате попадания на открытые участки тела химических элементов. Но важно понимать, что это не происходит за один раз. Контактный дерматит возникает при регулярном применении бытовой химии, которая соприкасается с кожным покровом, например, на руках, — рассказал Кондрахин.