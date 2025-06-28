В Красноярске стартовали работы по созданию нового мурала

На данный момент работы только начинаются, и уже появились первые кадры с места событий. Руководитель краевого агентства печати Ирина Брежнева поделилась фотографиями процесса создания мурала, что позволило местным жителям стать свидетелями рождения нового арт-объекта. Этот проект обещает не только украсить городской ландшафт, но и вдохновить молодое поколение на занятия спортом и активное участие в жизни города.