В Красноярске стартовали работы по созданию нового мурала

В Красноярске начались работы по созданию нового мурала, который украсит город и станет ярким акцентом на Молодежном проспекте в районе Солнечного.
На фасаде дома номер 23 художники планируют изобразить юного футболиста, который, как ожидается, привлечет внимание жителей и гостей города. Интересный элемент дизайна — логотип «Движения первых», размещенный на груди спортсмена, что подчеркивает важность молодежного движения в регионе.
На данный момент работы только начинаются, и уже появились первые кадры с места событий. Руководитель краевого агентства печати Ирина Брежнева поделилась фотографиями процесса создания мурала, что позволило местным жителям стать свидетелями рождения нового арт-объекта. Этот проект обещает не только украсить городской ландшафт, но и вдохновить молодое поколение на занятия спортом и активное участие в жизни города.