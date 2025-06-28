Восстановление YouTube в РФ возможно — названы условия

Первый заместитель главы комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин. подчеркивает, что из-за текущих технических проблем и, возможно, санкционных мер, популярность YouTube в России постепенно снижается. Это, в свою очередь, создает возможность для развития отечественных видеоплатформ. Российские видеосервисы получили стимул для быстрого роста и улучшения своих предложений, что может позволить им конкурировать с YouTube не только на внутреннем рынке, но и попытаться навязать борьбу американскому гиганту на международной арене, пишет РИА Новости.