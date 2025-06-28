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ЛДПР призвала переводить на бюджет студентов, ставших отцами во время учебы

Слуцкий предложил пререводить на бюджет ставших отцами во время учебы студентов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение в Минобрнауки России с предложением предоставить право на переход с платного обучения на бесплатное студентам, ставшими отцами в период получения среднего профессионального или высшего образования, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«ЛДПР предлагает рассмотреть возможность внесения изменений, предоставив право на переход с платного обучения на бесплатное не только женщинам, родившим ребенка в период обучения, но и обучающимся, ставшими отцами в период обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования», — сказано в обращении на имя главы Минобрнауки России Валерия Фалькова.

В документе отмечается, что действующим законодательством предусматривается возможность для женщин, родивших в период обучения, перейти с платной формы обучения на бесплатную. По мнению Слуцкого, такое положение по своей природе является мерой поддержки молодых семей в период получения образования, которая представляется не в полной мере достаточной.

Кроме того, лидер ЛДПР предлагает министерству предусмотреть возможность для обучающихся на платной основе в государственных и муниципальных образовательных организациях, ставших родителями в период обучения, право на снижение размера стоимости обучения не менее чем на 50%.

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