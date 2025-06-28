ЛДПР призвала переводить на бюджет студентов, ставших отцами во время учебы

«ЛДПР предлагает рассмотреть возможность внесения изменений, предоставив право на переход с платного обучения на бесплатное не только женщинам, родившим ребенка в период обучения, но и обучающимся, ставшими отцами в период обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования», — сказано в обращении на имя главы Минобрнауки России Валерия Фалькова.