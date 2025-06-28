Почти 60 детей убегали из домов в Иркутской области с начала июня

Почти 60 детей убегали из домов в Иркутской области с начала лета. Такие данные озвучили на заседании Общественного совета при ГУ МВД России по Иркутской области. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном ГУ МВД.
— Всего с наступлением лета на территории области были заявлены в розыск 125 человек. Из них почти 60 — дети и подростки. Сотрудники полиции установили местонахождение всех несовершеннолетних, — говорится в сообщении.
Волонтеры рассказали о наиболее грамотных методах поиска и актуальных местах нахождения подростков, которые желают скрыться от родителей.