В региональном минцифры прокомментировали перебои с мобильным интернетом

Напомним, впервые с проблемы со связью в Омске наблюдались более 20 дней назад. Перебои объяснили требованиями безопасности, в районе аэропорта и других стратегических объектов работа мобильного интернета так и не возобновилась. Тогда «КП Омск» отправила в минцифры вопрос, почему в других городах, таких как Сочи и Москва, удается сочетать работу мобильного интернета и требования безопасности, а в Омске нет. Однако ответ на него пока не получен.