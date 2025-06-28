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В региональном минцифры прокомментировали перебои с мобильным интернетом

Перебои снова объяснили профилактическими работами и требованием безопасности.

Источник: Комсомольская правда

В минцифры Омской области прокомментировали недавние перебои в работе мобильного интернета. С массовыми сбоями омичи вновь столкнулись вчера, 27 июня. Проблемы со связью наблюдались у всех операторов, при этом меньше всех жаловались абоненты YOTA и «Мегафона».

Нерабочий мобильный интернет прокомментировали в минцифры региона. Перебои там снова списали на «профилактические работы и тестирование нового оборудования в целях улучшения качества связи и повышения уровня безопасности». Работу мобильного интернета пообещали восстановить после завершения работ, однако сроки названы не были.

Напомним, впервые с проблемы со связью в Омске наблюдались более 20 дней назад. Перебои объяснили требованиями безопасности, в районе аэропорта и других стратегических объектов работа мобильного интернета так и не возобновилась. Тогда «КП Омск» отправила в минцифры вопрос, почему в других городах, таких как Сочи и Москва, удается сочетать работу мобильного интернета и требования безопасности, а в Омске нет. Однако ответ на него пока не получен.