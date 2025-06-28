Пермячка пострадала от действий мошенников

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, правоохранители установили, что женщине в мессенджере пришло сообщение о сборе личных данных сотрудников от якобы главного врача медицинского учреждения, в котором она работает. Кроме того, нужно было предоставить доступ к личному кабинету на портале Госуслуг.