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Пермячка пострадала от действий мошенников

В дежурную часть полиции в Дзержинском районе Перми поступило заявление 73-летней местной жительницы о том, что она пострадала от действий мошенников.

В дежурную часть полиции в Дзержинском районе Перми поступило заявление 73-летней местной жительницы о том, что она пострадала от действий мошенников.

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, правоохранители установили, что женщине в мессенджере пришло сообщение о сборе личных данных сотрудников от якобы главного врача медицинского учреждения, в котором она работает. Кроме того, нужно было предоставить доступ к личному кабинету на портале Госуслуг.

Сразу после этого поступил звонок с информацией о том, что аккаунтом пермячки завладели мошенники. Следуя указаниям звонившего, женщина перевела через банкомат 3,8 млн рублей. Через несколько дней она осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.