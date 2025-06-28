Приморье уступило по качеству жизни только Сахалину

Приморье стало одним из лидеров рейтинга дальневосточных регионов по социально-экономическому положению. Его составили специалисты РИА Новости, которые оценивали объёмы производства товаров и услуг, доходы консолидированного бюджета, инвестиции в основной капитал на душу населения, долю прибыльных предприятий и показатели социальной сферы в различных регионах страны.