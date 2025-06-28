Сегодня в Самарской области празднуется День молодежи и проходит День выпускника

В эту субботу 28 июня в городах и сельских районах региона проходят более 200 мероприятий ко Дню молодежи.
Главная площадка праздника в Самаре — Струковский. Здесь в 14 часов стартует фестиваль «День молодежи 2025» (0+). «Гвоздем программы» станет выступление группы VLNY.
Ожидается, что всего по области в праздничных мероприятиях ко Дню молодежи поучаствуют более 25 тысяч человек. Однако поскольку сегодня ожидаются дожди, грозы и сильный ветер, День выпускника и День молодежи могут оказаться не столь массовыми в плане прогулок на свежем воздухе в парках, скверах и на площадях.
Как мы сообщали, из-за праздничных мероприятий по всей Самарской области сегодня до 23 часов действует запрет на продажу спиртных напитков.
Бесплатно скачать и отправить открытки с поздравлениями ко Дню молодежи можно в нашей подборке.
О других культурных событиях и способах провести досуг можно узнать в традиционном еженедельном обзоре «Куда сходить на выходные» от «МК в Самаре».
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