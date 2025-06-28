Сегодня в Самарской области празднуется День молодежи и проходит День выпускника

Ожидается, что всего по области в праздничных мероприятиях ко Дню молодежи поучаствуют более 25 тысяч человек. Однако поскольку сегодня ожидаются дожди, грозы и сильный ветер, День выпускника и День молодежи могут оказаться не столь массовыми в плане прогулок на свежем воздухе в парках, скверах и на площадях.