Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сегодня в Самарской области празднуется День молодежи и проходит День выпускника

В эту субботу 28 июня в городах и сельских районах региона проходят более 200 мероприятий ко Дню молодежи.

В эту субботу 28 июня в городах и сельских районах региона проходят более 200 мероприятий ко Дню молодежи.

Главная площадка праздника в Самаре — Струковский. Здесь в 14 часов стартует фестиваль «День молодежи 2025» (0+). «Гвоздем программы» станет выступление группы VLNY.

Ожидается, что всего по области в праздничных мероприятиях ко Дню молодежи поучаствуют более 25 тысяч человек. Однако поскольку сегодня ожидаются дожди, грозы и сильный ветер, День выпускника и День молодежи могут оказаться не столь массовыми в плане прогулок на свежем воздухе в парках, скверах и на площадях.

Как мы сообщали, из-за праздничных мероприятий по всей Самарской области сегодня до 23 часов действует запрет на продажу спиртных напитков.

Бесплатно скачать и отправить открытки с поздравлениями ко Дню молодежи можно в нашей подборке.

О других культурных событиях и способах провести досуг можно узнать в традиционном еженедельном обзоре «Куда сходить на выходные» от «МК в Самаре».

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.