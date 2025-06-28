С 1 августа в Красноярском крае пройдет ежегодный перерасчет страховых пенсий

В пресс-службе фонда пояснили, что в отличие от традиционной индексации, при которой размер пенсии увеличивается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчет зависит от заработной платы пенсионера. Чем выше зарплата, тем больше будет увеличение пенсии, но не более чем на три пенсионных коэффициента. Стоимость коэффициента будет определяться в зависимости от года оформления пенсии или года последнего увольнения. Проверить накопленный коэффициент можно в выписке из индивидуального лицевого счета, которую можно запросить через личный кабинет на портале госуслуг.