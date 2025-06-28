С 1 августа в Красноярском крае пройдет ежегодный перерасчет страховых пенсий

Отделение Социального фонда России по Красноярскому краю объявило о проведении ежегодного перерасчета страховых пенсий для работающих пенсионеров, который состоится 1 августа.
Перерасчет затронет около 197 тысяч граждан, получающих пенсии по старости или инвалидности, которые продолжали трудовую деятельность в 2024 году и чьи работодатели осуществляли уплату страховых взносов. Кроме того, изменения коснутся пенсий по потере кормильца, если на лицевой счет умершего поступили средства, ранее не учтенные при назначении выплаты.
В пресс-службе фонда пояснили, что в отличие от традиционной индексации, при которой размер пенсии увеличивается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчет зависит от заработной платы пенсионера. Чем выше зарплата, тем больше будет увеличение пенсии, но не более чем на три пенсионных коэффициента. Стоимость коэффициента будет определяться в зависимости от года оформления пенсии или года последнего увольнения. Проверить накопленный коэффициент можно в выписке из индивидуального лицевого счета, которую можно запросить через личный кабинет на портале госуслуг.
Перерасчет будет осуществляться автоматически, и пенсионерам не потребуется подавать дополнительные заявки. Выплаты будут перечислены в августе согласно стандартному графику.
С 2025 года Отделение СФР по Красноярскому краю также возобновит индексацию пенсий для всех работающих пенсионеров. Повышение выплат будет производиться на общих основаниях с учетом инфляции за предыдущий год.