Белорусский юрист сказала, можно ли уволиться, если дал согласие продлить контракт

Юрист пояснила, может ли сотрудник по нормам действующего в Беларуси трудового законодательстве уволиться, если он дал согласие на продление контракта.
О подобной ситуации пишет ресурс 1prof.by: за семь дней до момента истечения срока действия контракта сотрудник подал заявление об увольнении. Однако руководитель его не подписал, аргументируя это тем, что накануне сотрудник и наниматель уведомили друг друга о намерении продлить контракт еще как минимум на год.
— Истечение срока действия контракта является основанием для прекращения трудового договора, кроме случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения. Соответственно, для увольнения по данному основанию желание хотя бы одной из сторон контракта прекратить трудовые отношения, которое должно быть выражено в письменной форме, является достаточным, — отметила юрист и правовой инспектор труда Татьяна Судакова.
Специалист также добавила, что письменное предупреждение нанимателя (работника) о продлении или непродлении контракта является лишь уведомлением сторон, а не непосредственной процедурой этого действия. Таким образом, и сотрудник, и наниматель могут изменит свои намерения (продлить или не продлить контракт) на этапе предупреждения.
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