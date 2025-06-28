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Белорусский юрист сказала, можно ли уволиться, если дал согласие продлить контракт

Белорусский юрист сказала, можно ли уволиться, если согласился продлить контракт.

Источник: Комсомольская правда

Юрист пояснила, может ли сотрудник по нормам действующего в Беларуси трудового законодательстве уволиться, если он дал согласие на продление контракта.

О подобной ситуации пишет ресурс 1prof.by: за семь дней до момента истечения срока действия контракта сотрудник подал заявление об увольнении. Однако руководитель его не подписал, аргументируя это тем, что накануне сотрудник и наниматель уведомили друг друга о намерении продлить контракт еще как минимум на год.

— Истечение срока действия контракта является основанием для прекращения трудового договора, кроме случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения. Соответственно, для увольнения по данному основанию желание хотя бы одной из сторон контракта прекратить трудовые отношения, которое должно быть выражено в письменной форме, является достаточным, — отметила юрист и правовой инспектор труда Татьяна Судакова.

Специалист также добавила, что письменное предупреждение нанимателя (работника) о продлении или непродлении контракта является лишь уведомлением сторон, а не непосредственной процедурой этого действия. Таким образом, и сотрудник, и наниматель могут изменит свои намерения (продлить или не продлить контракт) на этапе предупреждения.

Ранее мы писали о страшной аварии, которая случилась утром в субботу, 28 июня 2025 года по дороге в минский аэропорт: погибли две женщины и две девочки. ГАИ уже установила их личности — это члены одной семьи, граждане России. В ходе разбирательств уже установлено, что водитель второй машины, который по предварительным данным является виновником ДТП, был пьян (читать далее здесь).

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