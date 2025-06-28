Белорусский юрист сказала, можно ли уволиться, если дал согласие продлить контракт

Ранее мы писали о страшной аварии, которая случилась утром в субботу, 28 июня 2025 года по дороге в минский аэропорт: погибли две женщины и две девочки. ГАИ уже установила их личности — это члены одной семьи, граждане России. В ходе разбирательств уже установлено, что водитель второй машины, который по предварительным данным является виновником ДТП, был пьян (читать далее здесь).