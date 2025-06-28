Экспедиция «Путешествие в сердце Евразии» посетила Аральск

Ранее они объехали несколько регионов России, а теперь приехали в республику через западные области.
После насыщенной программы в Актобе и других пунктах, их ждал Аральск.
Они увидели Аральское море и участникам рассказали, что за 40 лет оно уменьшилось более чем на 90%. И о роли рыбаков в экономике региона.
Гостям показали местный колорит, устроили зажигательные танцы и встретили с радушием. Накрыли для участников традиционный дастархан.
Организатор экспедиции — АНО «Международный центр региональной интеграции».