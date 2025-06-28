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Экспедиция «Путешествие в сердце Евразии» посетила Аральск

АСТАНА, 28 июн — Sputnik. Участники международной экспедиции «Путешествие в сердце Евразии» продолжают поездку по Казахстану.

Источник: Экспедиция "Путешествие в Сердце Евразии"

Ранее они объехали несколько регионов России, а теперь приехали в республику через западные области.

После насыщенной программы в Актобе и других пунктах, их ждал Аральск.

Они увидели Аральское море и участникам рассказали, что за 40 лет оно уменьшилось более чем на 90%. И о роли рыбаков в экономике региона.

Гостям показали местный колорит, устроили зажигательные танцы и встретили с радушием. Накрыли для участников традиционный дастархан.

Организатор экспедиции — АНО «Международный центр региональной интеграции».