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Торт весом в 1,5 тонны изготовят на гастрономическом фестивале в Иркутске

Более 40 кафе и ресторанов принимают участие в гастрономическом фестивале.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске пройдет большой гастрономический фестиваль. Он состоится 28 и 29 июня у памятника Александру III. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской администрации.

— Развитие событийного туризма — одна из приоритетных задач деятельности администрации. С каждым годом в Иркутске проходит все больше таких мероприятий. Они привлекают не только жителей областного центра, но и туристов из разных городов нашей страны. В организацию активно вовлекается бизнес-сообщество, — говорится в сообщении.

В первый день фестиваля планируется установить гастрономический рекорд и изготовить трехъярусный торт общей площадью 36 квадратных метров и весом в 1,5 тонны. Гости фестиваля смогут посетить фудкорт под открытым небом от 40 кафе и ресторанов города, где можно попробовать различные блюда иркутской гастрономии. Также запланированы лектории и дегустации, мастер-классы, игровые зоны, массовые готовки, розыгрыши, кинотеатр под открытым небом.