Торт весом в 1,5 тонны изготовят на гастрономическом фестивале в Иркутске

В первый день фестиваля планируется установить гастрономический рекорд и изготовить трехъярусный торт общей площадью 36 квадратных метров и весом в 1,5 тонны. Гости фестиваля смогут посетить фудкорт под открытым небом от 40 кафе и ресторанов города, где можно попробовать различные блюда иркутской гастрономии. Также запланированы лектории и дегустации, мастер-классы, игровые зоны, массовые готовки, розыгрыши, кинотеатр под открытым небом.