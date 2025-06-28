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За сутки в Ростовской области ликвидировали 11 техногенных пожаров

27 июня после ДТП сотрудники МЧС спасли человека.

Источник: Комсомольская правда

За сутки 27 июня пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Ростовской области оперативно отреагировали на ряд чрезвычайных ситуаций. За прошедшие сутки специалисты потушили 11 техногенных пожаров, а также ликвидировали пять возгораний сухой растительности.

Кроме того, в чрезвычайном ведомстве отметили, что спасатели участвовали в ликвидации последствий трех ДТП, в ходе которых был спасен один человек.

Для борьбы с огнем и оказания помощи было задействовано 164 сотрудника МЧС и 41 единица спецтехники.

Ведомство напомнило жителям области о том, что чтобы предотвратить возможные трагедии, нельзя оставлять детей без присмотра.

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