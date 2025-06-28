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В Уфе 30 июня и 2 июля перекроют улицу Левитана

Проезд автомобилей закроют из-за кронирования деревьев.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе 30 июня и 2 июля с 8:30 до 18:00 будет перекрыта улица Левитана на участке между Мусы Джалиля и Новороссийской. Причина — кронирование деревьев. Об этом сообщила мэрия.

— Схема движения маршрутов общественного транспорта изменится. Пожалуйста, планируйте поездки заранее, — обратились в администрации.

Схема: мэрия.

Согласно схеме перекрытия, изменится движение маршрутов № 14, 16а, 34, 57, 57а, 218, 235 и 257к.

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