Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил молодежь Самарской области с ее праздником

Публикуем поздравление губернатора Самарской области В. А. Федорищева с Днем молодежи России.
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем молодежи России!
Этот замечательный праздник объединяет молодых людей нашей страны в любви к Родине, в искреннем стремлении внести свой вклад в защиту Отечества, в строительство новой, сильной, свободной России.
Искренне рад, что в Самарской области активная, талантливая молодежь, достойно представляющая регион на российском и международном уровне.
Мы гордимся молодыми учеными, спортсменами, деятелями искусства, волонтерами, специалистами в различных отраслях. Наши ребята участвуют в таких значимых проектах, как конкурс управленцев «Лидеры России», Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», Российская национальная премия «Студент года», успешно выступают на чемпионате по профессиональному мастерству. А Движение Первых объединяет тысячи инициативных и целеустремленных молодых людей.
Президент России В. В. Путин отмечал: «Залог будущего страны, преемственности ее развития в том, чтобы у молодежи были надежные жизненные ориентиры, чтобы она считала подлинно своими наши традиционные ценности».
Поэтому мы продолжаем создавать в регионе все условия для вашего роста и самореализации. Поддерживаем инициативы и открываем новые возможности. Важным инструментом в этой работе стал национальный проект «Молодежь и дети», который с 2025 года реализуется по инициативе Главы государства.
На данный момент Самарская область — один из лидеров в сфере государственной молодежной политики в Приволжском федеральном округе. Давно уже визитной карточкой региона стал молодежный форум ПФО «иВолга». Успешно реализуются такие окружные проекты, как «Герои Отечества», фестиваль уличного искусства «ФормАрт», фестиваль «Театральное Приволжье», и это лишь часть большой работы, которую мы намерены укреплять.
Друзья! Сегодня мы возлагаем на нашу молодежь особые надежды. От единства и сплоченности, от ответственной гражданской позиции каждого зависит успех в специальной военной операции и будущее нашей страны.
Уверен, что ваш молодой задор, энергия и оптимизм, умение нестандартно мыслить и работать творчески, с огоньком, придадут новый импульс развитию экономики, научно-технического потенциала, социальной сферы Самарской области и России в целом.
От всей души желаю вам воплощения в жизнь самых смелых планов, новых вершин и горизонтов, здоровья и благополучия!
Губернатор Самарской области В. А. Федорищев.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.