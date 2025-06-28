Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил молодежь Самарской области с ее праздником

Поэтому мы продолжаем создавать в регионе все условия для вашего роста и самореализации. Поддерживаем инициативы и открываем новые возможности. Важным инструментом в этой работе стал национальный проект «Молодежь и дети», который с 2025 года реализуется по инициативе Главы государства.