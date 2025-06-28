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Казахстанцев будут предупреждать о мошенниках при подозрительных звонках

Прокуратура Алматы запускает необычный проект. Теперь казахстанцев будут предупреждать об опасности мошенников, если им будут звонить подозрительные или незнакомые номера.

Источник: Курсив

Об этом прокурор Алматы Серик Карипбеков рассказал в интервью популярному блогеру Бейбиту Алибекову.

Когда звонит незнакомый номер и человек поднимает трубку, то он получит оповещение: «Возможно, это мошенники». При этом звонящий это оповещение не слышит.

подчеркнул Карипбеков

Кроме того, казахстанцев будут дважды в день предупреждать об опасности мошенников по телевидению. Проект запустят уже через неделю.

По словам прокурора, каждое третье преступление в Казахстане связано с обманом. Особенно трудно бороться с интернет-мошенничеством — в этом году снижение таких преступлений составило всего 1,6%.

Напомним, что операторы сотовой связи в Казахстане будут обязаны создавать внутренние антифрод-системы для борьбы с мошенничеством и блокировать несанкционированный трафик.