Казахстанцев будут предупреждать о мошенниках при подозрительных звонках

Об этом прокурор Алматы Серик Карипбеков рассказал в интервью популярному блогеру Бейбиту Алибекову.
Когда звонит незнакомый номер и человек поднимает трубку, то он получит оповещение: «Возможно, это мошенники». При этом звонящий это оповещение не слышит.
Кроме того, казахстанцев будут дважды в день предупреждать об опасности мошенников по телевидению. Проект запустят уже через неделю.
По словам прокурора, каждое третье преступление в Казахстане связано с обманом. Особенно трудно бороться с интернет-мошенничеством — в этом году снижение таких преступлений составило всего 1,6%.
Напомним, что операторы сотовой связи в Казахстане будут обязаны создавать внутренние антифрод-системы для борьбы с мошенничеством и блокировать несанкционированный трафик.