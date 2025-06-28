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Кочанова предложила разработать совместную с Россией программу использования ИИ

Кочанова предложила разработать союзную программу по использованию искусственного интеллекта.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова предложила разработать союзную программу по использованию искусственного интеллекта в сфере образования. С соответствующей инициативой Наталья Кочанова выступила, как передает Sputnik.by, в ходе пленарного заседания Форума регионов Беларуси и России, который состоялся накануне в Нижнем Новгороде.

По словам Кочановой, деятельность в сетевом пространстве и решение самых разных виртуальных задач в обозримом будущем станет элитарной и эффективной практикой.

— Это не угроза, а данность, с которой мы должны работать уже сегодня и исходя из этого корректировать законодательную базу, — приводит слова Кочановой названный источник.

Руководитель Совета Республики добавила, что остановит технический прогресс априори невозможно, следовательно, Беларусь должна отвечать на вызовы времени.

— В связи с этим предлагаем разработать союзную программу по использованию искусственного интеллекта в образовательных целях, — сказала Наталья Кочанова.

Ранее мы писали о том, что в ГАИ рассказали о том, кто погиб в страшной аварии по дороге в Минский аэропорт утром в субботу, 28 июня 2025 года (читать далее).