С ним и подошву съешь: как появился майонез и стоит ли готовить его дома

История появления майонеза имеет несколько версий. Самая популярная из них связана с герцогом Ришелье. В 1756 году на испанском острове Менорка в Средиземном море развернулись масштабные военные действия. Сначала остров захватили французы во главе с упомянутым герцогом, а затем сюда же высадились англичане и осадили столицу острова Маон, в которой укрылись первые «завоеватели». Продукты в городе стремительно заканчивались, и вскоре, кроме оливкового масла и яиц, ничего не осталось. Устав от бесконечных омлетов и яичниц, Ришелье приказал повару приготовить что-то новенькое. Тот не придумал ничего лучше, как смешать масло с желтками, добавив для вкуса сахар и соль. Так и появился на свет маонский соус, по-нашему — майонез.