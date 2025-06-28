Россиянам рассказали о причинах самопроизвольной перезагрузки смартфона

«Наиболее распространённая причина — это проблемы с программным обеспечением. Иногда сбои могут возникать из-за ошибок в операционной системе или из-за установленных приложений, которые конфликтуют между собой. Также не стоит забывать, что обновления системы могут иногда завершаться с ошибками, что тоже может привести к перезагрузкам», — сообщила она.