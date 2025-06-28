Житель Тамбовской области выиграл в лотерею более 307 миллионов рублей

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Житель Тамбовской области выиграл в субботу в лотерею более 307 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России «Столото».
«В субботу, 28 июня 2025 года, в 10.00 по московскому времени в ходе 10854-го тиража “Спортлото “4 из 20” участник из Тамбовской области выиграл 307 010 350 рублей”, — рассказали в компании.
Там добавили, что победитель еще не обратился за выигрышем.
«Возможно, он или она еще не знает о своем везении. На данный момент известно лишь, что победитель купил билет за 400 рублей», — сказали в «Столото».
По правилам «Спортлото “4 из 20”, чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Счастливчик из Тамбовской области выбрал 8, 15, 7, 11 в первом поле билета и 19, 5, 11, 14 — во втором.
Выигрыш победителя из Тамбовской области стал шестым по величине среди суперпризов лотереи «Спортлото “4 из 20”.