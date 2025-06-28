На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области ожидается дождь

В Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон» днем и вечером 28 июня прогнозируются местами дожди. Об этом сообщили в «Автодоре», отметив, что осадки также возможны в Тульской, Липецкой, Воронежской областях и Краснодарском крае.
Водителям рекомендуется соблюдать осторожность и учитывать возможное ухудшение видимости на дороге.
Между тем в МЧС по Ростовской области уточнили, что в этот день в регионе ожидается переменная облачность. Во второй половине дня и вечером местами возможны кратковременные дожди и грозы, в остальное время существенных осадков не прогнозируется.
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