Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области ожидается дождь

Водителей предупредили о возможности дождей при поездке по трассе М-4 «Дон» по Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон» днем и вечером 28 июня прогнозируются местами дожди. Об этом сообщили в «Автодоре», отметив, что осадки также возможны в Тульской, Липецкой, Воронежской областях и Краснодарском крае.

Водителям рекомендуется соблюдать осторожность и учитывать возможное ухудшение видимости на дороге.

Между тем в МЧС по Ростовской области уточнили, что в этот день в регионе ожидается переменная облачность. Во второй половине дня и вечером местами возможны кратковременные дожди и грозы, в остальное время существенных осадков не прогнозируется.

Подпишись на нас в Telegram.