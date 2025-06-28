Последний рейс из Красноярска в Египет отправится 2 июля

Полетная программа в Египет закрывается из-за низкого спроса.
Как стало известно, последний рейс из Красноярска в Шарм-эль-Шейх состоится 2 июля. Турагентства региона получили уведомление о досрочном завершении полетной программы.
По информации радиостанции «Красноярск Главный», решение связано с недостаточной популярностью отдыха на курорте Красного моря среди местных жителей. Самолеты вылетают с малым количеством пассажиров, что делает рейсы экономически невыгодными для туроператоров.
Напомним, что первый рейс из Красноярска в Египет после длительного перерыва был осуществлен в апреле этого года.