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Последний рейс из Красноярска в Египет отправится 2 июля

Полетная программа в Египет закрывается из-за низкого спроса.

Полетная программа в Египет закрывается из-за низкого спроса.

Как стало известно, последний рейс из Красноярска в Шарм-эль-Шейх состоится 2 июля. Турагентства региона получили уведомление о досрочном завершении полетной программы.

По информации радиостанции «Красноярск Главный», решение связано с недостаточной популярностью отдыха на курорте Красного моря среди местных жителей. Самолеты вылетают с малым количеством пассажиров, что делает рейсы экономически невыгодными для туроператоров.

Напомним, что первый рейс из Красноярска в Египет после длительного перерыва был осуществлен в апреле этого года.