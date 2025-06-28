Белорус Олег Новицкий стал замначальника Центра подготовки космонавтов России

Белорус, Герой России, летчик-космонавт Олег Новицкий стал заместителем начальника Центра подготовки космонавтов. Соответствующее решение, как передает Sputnik.by, принято в Роскосмосе.
Сообщается, что Олег Новицкий на новой должности будет заниматься организацией взаимодействия с госорганами и органами местного самоуправления. Добавим, что до этого назначения белорус Олег Новицкий являлся инструктором-космонавтом-испытателем 1 класса — заместителем командира отряда космонавтов Роскосмоса.
Олег Новицкий родился в Червене Минской области в 1971 году, он является 114-ым космонавтом СССР/России, если говорить о мировой нумерации, то белорус был 529 человеком, который побывал в космосе.
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