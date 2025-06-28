Новый апостольский нунций Папы Римского прибыл в Беларусь из Ватикана

Доабвиим, что Иньяцио Чеффалиа 50 лет, он родился в Палермо, владеет английским, испанским, французским и албанским языками. Апостольским нунцием его назначил еще Папа Франциск, произошло это в марте 2025 года. Должность эта была вакантна длительное время — с июня 2024 года. Тогда закончился срок работы в Беларуси предыдущего нунция понтифика Анте Йозича.