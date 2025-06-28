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Новый апостольский нунций Папы Римского прибыл в Беларусь из Ватикана

Из Ватикана в Беларусь прибыл новый апостольский нунций Папы Римского.

Источник: Комсомольская правда

Архиепископ Иньяцио Чеффалиа, который недавно был назначен апостольским нунцием, прибыл с миссией в Беларусь. Об этом сообщили в пресс-службе Римско-католической церкви. Отмечается, что Иьянцио Чеффалиа уже встретился с белорусскими епископами.

От имени белорусского епископата апостольского нунция приветствовал архиепископ Иосиф Станевский.

— Мы надеемся, что вместе с нунцием мы будем мужественными «паломниками надежды» и, в соответствии с призывом Папы Льва XIV, хотя мы такие разные, мы все будем строить единство во Христе, — сказал Станевский.

Доабвиим, что Иньяцио Чеффалиа 50 лет, он родился в Палермо, владеет английским, испанским, французским и албанским языками. Апостольским нунцием его назначил еще Папа Франциск, произошло это в марте 2025 года. Должность эта была вакантна длительное время — с июня 2024 года. Тогда закончился срок работы в Беларуси предыдущего нунция понтифика Анте Йозича.

Ранее мы писали о том, что в ГАИ рассказали о том, что в страшной аварии по дороге в минский аэропорт погибли две девочки и двое взрослых — все граждане России (далее здесь).